*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
A60 - Bec inteligent E27 - 800 (pachet de 4)
Bucură-te de lumina albă caldă premium (2700K) în locuința ta cu cel mai inteligent bec de până acum. Cu o luminozitate maximă de 810 lumeni și control al intensității până la un nivel foarte redus, îți poți adapta luminile după nevoile tale – de la strălucire puternică până la 5%, totul direct din aplicația Hue.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 810 de lumeni
- Lumină albă caldă
- Reglează intensitatea luminoasă până la 5%
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii
Specificații
Rezistență
Rezistență
Număr de cicluri de comutare
50.000
Durată de viață nominală
25.000