*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
A60 - Bec smart E27 - 1100
Bucură-te de lumina albă caldă premium (2700K) în locuința ta cu cel mai inteligent bec de până acum. Cu o luminozitate maximă de 1100 lumeni și control al intensității, poți personaliza cu adevărat lumina în funcție de nevoile tale – de la strălucire puternică până la 5%, totul prin aplicația Hue.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 1100 de lumeni
- Lumină albă caldă (2700K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 5%
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii
- Ușor de instalat și utilizat
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Becurile și instalațiile de iluminat Hue utilizează o lumină albă plăcută. Reglabile de la lumină naturală strălucitoare până la lumină de veghe estompată, aceste lumini inteligente vă permit să vă inundați locuința cu nivelul potrivit de lumină caldă, atunci când aveți nevoie.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Rezistență
Rezistență
Număr de cicluri de comutare
50.000
Durată de viață nominală
25.000