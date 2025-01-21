A60 - Bec inteligent E27 - 810
Bucură-te de beneficiile luminii naturale în casa ta cu cel mai inteligent bec al nostru de până acum, reproiectat pentru a consuma cu 40% mai puțină energie și echipat cu lumină albă cu spectru complet – reglabilă între nuanțe calde, ca de lumânare, și tonuri clare, luminoase care te energizează dimineața. Apoi, personalizează și mai mult luminile cu ajutorul ajustării ultra-ușoare de la luminozitate maximă până la 0,2%.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 810 de lumeni
- Lumină cu spectru complet (1000-20000 K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 0,2%
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii
- Ușor de instalat și utilizat
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Rezistență
Număr de cicluri de comutare
50.000
Durată de viață nominală
25.000