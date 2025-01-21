Bucură-te de beneficiile luminii naturale în casa ta cu cel mai inteligent bec al nostru de până acum, reproiectat pentru a consuma cu 40% mai puțină energie și echipat cu lumină albă cu spectru complet – reglabilă între nuanțe calde, ca de lumânare, și tonuri clare, luminoase care te energizează dimineața. Apoi, personalizează și mai mult luminile cu ajutorul ajustării ultra-ușoare de la luminozitate maximă până la 0,2%.