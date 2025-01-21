Corp de iluminat orientat în jos Adore Bathroom
Special conceput pentru băi și având un design argintiu elegant, acest corp de iluminat orientat în jos încastrat cu grad de protecție IP44 oferă lumină albă caldă spre rece, perfectă pentru rutina de dimineață și de seară.
Caracteristici principale ale produsului
- Include bec GU10
- Diametru decupaj 70 mm
- Cap fix
- Potrivită pentru locuri umede
- 400 lumeni
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Asociază cu un întrerupător cu variator wireless pentru control wireless ușor.
Controlează luminile Philips direct cu ajutorul întrerupătorului cu variator wireless. Poți să aprinzi și să stingi luminile, să realizezi comutarea între patru rețete de lumină diferite și să reduci luminozitatea la nivelul perfect. Instalarea este rapidă, simplă și fără bătăi de cap. Tot ce trebuie să faci este să asociezi întrerupătorul cu lampa și să îl așezi oriunde dorești în locuința ta. Este atât de ușor.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Crom
Material
materiale sintetice