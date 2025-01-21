GU10 - spot luminos inteligent - (pachet de 2)
Fiind perfect potrivite pentru spoturile luminoase, becurile GU10 vă oferă cea mai bună lumină pentru rutina dvs. zilnică. Datorită luminii albe reglabile și a reglării intensității luminoase până la un nivel foarte redus, vă puteți regla luminile pentru a le potrivi perfect cu fiecare moment al zilei.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Lumină albă caldă până la rece
- 400 lumeni fiecare
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x57x50 mm