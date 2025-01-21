Kit de bază: 3 becuri inteligente E27 (1100) + întreruptor cu variator
Bucurați-vă de scenarii relaxante și energizante sau creați propriile rutine imediat după despachetare cu ajutorul kitului de bază E27 Hue White Ambiance. Include consola Hue Bridge, 3 becuri inteligente care oferă spectrul complet de lumină albă și un întrerupător cu variator.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- Până la 1055 de lumeni*
- Lumină albă caldă până la rece
- Consolă Hue Bridge inclusă
- Întrerupător cu variator inclus
Controlați instantaneu luminile
Control instantaneu asupra luminilor inteligente Philips Hue cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch. Cu o atingere de buton, atmosfera din încăpere se poate întuneca sau lumina, luminile se pot aprinde sau stinge sau se pot crea scenarii luminoase.
Instalare wireless ușoară
Designul cu alimentare cu baterie, wireless, al întrerupătorului cu variator Hue dimmer switch vă permite să îl montați oriunde cu banda adezivă inclusă. Demontați întrerupătorul de pe placa de perete și utilizați-l ca telecomandă sau atașați-l pe orice suprafață magnetică.
Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
Utilizați peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare, indiferent de oră. Începeți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece și energizantă sau relaxați-vă seara cu tonuri aurii.
Bucură-te de iluminatul inteligent corespunzător pentru sarcinile zilnice
Fă-ți ziua mai ușoară cu patru scene de lumini prestabilite care au fost concepute special pentru sarcinile tale zilnice. Două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, te ajută să te pui în mișcare dimineața și să rămâi concentrat, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare te ajută să te bucuri de o carte bună și să îți odihnești mintea.
Controlați prin intermediul vocii
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Home de la Google Assistant, pentru a vă permite să controlați luminile prin intermediul vocii. Aprindeți și stingeți luminile. Reduceți intensitatea la luminozitatea dorită pentru ambianța perfectă. Puteți chiar reapela scene prestabilite, schimba culorile și nu numai – toate fără a mișca un deget.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Hub inteligent de automatizare a locuinței: Hue Bridge
Hue Bridge este o componentă esențială a uni sistem personal de iluminat inteligent Philips Hue. Aceasta reprezintă creierul operațiunii, comunicând atât cu becurile tale inteligente, cât și cu aplicația Hue, pentru a asigura funcționarea optimă a tuturor elementelor. De asemenea, aceasta permite caracteristici inteligente de automatizare a locuinței, precum setarea programelor și a temporizatoarelor.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
60x110