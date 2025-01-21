Asociază cu un întrerupător cu variator wireless pentru control wireless ușor.

Controlează luminile Philips direct cu ajutorul întrerupătorului cu variator wireless. Poți să aprinzi și să stingi luminile, să realizezi comutarea între patru rețete de lumină diferite și să reduci luminozitatea la nivelul perfect. Instalarea este rapidă, simplă și fără bătăi de cap. Tot ce trebuie să faci este să asociezi întrerupătorul cu lampa și să îl așezi oriunde dorești în locuința ta. Este atât de ușor.