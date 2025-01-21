Lampă de plafon Still
Designul rotund unic al lămpii de plafon Philips Hue White ambiance Still de culoare neagră creează mii de nuanțe de lumină albă de la caldă la rece. Controlează instantaneu cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch inclus sau prin intermediul aplicației Bluetooth. Deblochează mai multe caracteristici de lumină inteligentă cu ajutorul unei console Hue Bridge.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- LED integrat
- Control Bluetooth prin aplicație
- Include întrerupător cu variator
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
Asociază cu un întrerupător cu variator wireless pentru control wireless ușor.
Controlează luminile Philips direct cu ajutorul întrerupătorului cu variator wireless. Poți să aprinzi și să stingi luminile, să realizezi comutarea între patru rețete de lumină diferite și să reduci luminozitatea la nivelul perfect. Instalarea este rapidă, simplă și fără bătăi de cap. Tot ce trebuie să faci este să asociezi întrerupătorul cu lampa și să îl așezi oriunde dorești în locuința ta. Este atât de ușor.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Metal
Plastic