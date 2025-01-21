Lampă pentru tavan medie Infuse
Obțineți o lumină albă puternică, de la caldă la rece, în baie, cu lampa de plafon Devere medie, în alb. Înveseliți camera pentru a vă machia sau pentru a vă pregăti de lucru dimineața - sau reduceți intensitatea pentru o baie relaxantă în cadă.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- LED integrat
- Control Bluetooth prin aplicație
- Întrerupător cu variator inclus
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Setați atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă de la caldă până la rece
Alegeți dintre peste 50.000 de nuanțe de lumină albă de la caldă până la rece pentru a crea ambianța perfectă în sala dvs. de baie, pentru fiecare activitate și moment al zilei. Utilizați lumină albă strălucitoare în fiecare dimineață pentru a începe ziua înviorat și vioi sau asociați rutina de relaxare seara cu o strălucire aurie slabă.
Rețete de lumină optimizate pentru activitățile zilnice
Utilizați rețetele de lumină Philips Hue presetate pentru a corespunde stării dumneavoastră de spirit sau activităților de pe parcursul zilei. Începeți ziua cu lumina albă strălucitoare a oferită de rețeta de lumină Înviorare sau relaxați-vă cu lumina subtilă și plăcută oferită de Relaxare. Citiți o carte în baie? Setați rețeta Citit pentru lumina potrivită.
Beneficiați de o reglare a intensității luminoase fără instalații, din momentul scoaterii din cutie
Utilizați întrerupătorul cu variator Hue Dimmer switch pentru a controla imediat luminile inteligente Philips Hue. Cu o atingere de buton, oricine din casă poate întuneca sau lumina instantaneu încăperea, poate aprinde sau stinge luminile sau poate crea scenarii de lumină.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Configurați controlul vocal fără mâini
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină cu ajutorul comenzilor vocale simple.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Lumină inteligentă rezistentă la apă pentru montare în băi (IP44)
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal
materiale sintetice