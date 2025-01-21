Stilul tradițional se îmbină cu iluminatul inteligent modern cu becul lumânare Philips Hue cu lumină albă reglabilă. Bucură-te de lumina albă de la caldă la rece pentru o atmosferă perfectă și un decor complet. Luminozitatea becului poate fi reglată la doar 0,2% din luminozitatea totală, pentru o strălucire blândă. Cea mai nouă generație a acestui bec elegant cu design cu dublu strat prezintă caracteristici noi și îmbunătățite, printre care lumina de zi cu spectru complet, care aduce în casa ta senzația luminii naturale a zilei. Relaxează-te în nuanțe calde de apus de vară sau energizează-te cu tonurile vii alb al unui cer de iarnă. Becul este acum cu 40% mai eficient energetic decât generația anterioară, iar compatibilitatea cu Matter asigură o conectivitate perfectă cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Deblochează mai multe funcții utilizând Hue Bridge.