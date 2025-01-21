Lumânare B39 - Bec inteligent LED E14
Stilul tradițional se îmbină cu iluminatul inteligent modern cu becul lumânare Philips Hue cu lumină albă reglabilă. Bucură-te de lumina albă de la caldă la rece pentru o atmosferă perfectă și un decor complet. Luminozitatea becului poate fi reglată la doar 0,2% din luminozitatea totală, pentru o strălucire blândă. Cea mai nouă generație a acestui bec elegant cu design cu dublu strat prezintă caracteristici noi și îmbunătățite, printre care lumina de zi cu spectru complet, care aduce în casa ta senzația luminii naturale a zilei. Relaxează-te în nuanțe calde de apus de vară sau energizează-te cu tonurile vii alb al unui cer de iarnă. Becul este acum cu 40% mai eficient energetic decât generația anterioară, iar compatibilitatea cu Matter asigură o conectivitate perfectă cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Deblochează mai multe funcții utilizând Hue Bridge.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 500 de lumeni
- Lumină naturală cu spectru complet (1000-20000K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 0,2%
- Efect realist de lumânare
- Control vocal și prin aplicație
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Formă lampă
Lumânare nedirecțională
Soclu
E14
Intensitate luminoasă reglabilă
Da