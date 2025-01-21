Adăugați aceste 2 becuri inteligente de candelabru cu lumină naturală albă de la caldă până la rece care să vă ajute să vă relaxați, să citiți, să vă concentrați sau să vă înviorați. Controlați instantaneu prin Bluetooth într-o încăpere sau asociați la o consolă Hue Bridge pentru a profita de întreaga suită de caracteristici.