Lustră Enrave
Strălucirea blândă în sus și lumina puternică în jos a lămpii de plafon suspendate Enrave în alb o fac ideală pentru zonele de luat masa. Utilizați lumina albă de la caldă la rece pentru orice activitate, cum temele sau crearea unei atmosfere pentru cină.
Caracteristici principale ale produsului
- White ambiance
- LED integrat
- Control Bluetooth prin aplicație
- Include întrerupător cu variator
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Configurați controlul vocal fără mâini
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină cu ajutorul comenzilor vocale simple.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină de la albă caldă până la rece
Alegeți dintre peste 50.000 de nuanțe de lumină albă de la caldă până la rece pentru a crea ambianța perfectă în locuința dvs., pentru fiecare activitate și moment al zilei. Utilizați lumină albă strălucitoare în fiecare dimineață pentru a începe ziua înviorat și vioi sau asociați rutina de relaxare seara cu o strălucire aurie slabă.
Rețete de lumină optimizate pentru activitățile zilnice
Utilizați rețetele de lumină Philips Hue presetate pentru a corespunde stării dumneavoastră de spirit sau activităților de pe parcursul zilei. Începeți ziua cu lumina albă strălucitoare a oferită de rețeta de lumină Înviorare sau relaxați-vă cu lumina subtilă și plăcută oferită de Relaxare. Citiți o carte în baie? Setați rețeta Citit pentru lumina potrivită.
Controlați instantaneu luminile
Control instantaneu asupra luminilor inteligente Philips Hue cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch. Cu o atingere de buton, atmosfera din încăpere se poate întuneca sau lumina, luminile se pot aprinde sau stinge sau se pot crea scenarii luminoase.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal
materiale sintetice