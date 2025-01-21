Panou de plafon Tento pătrat – mic
Oferind toate nuanțele de lumină albă, de la caldă la rece, într-un panou negru elegant, acest panou de plafon LED este ideal pentru dulapuri, garaje și holuri.
Caracteristici principale ale produsului
- Design simplificat
- Reglare uniformă a luminilor
- 29.5 x 29.5 cm
- Până la 1340 de lumeni
- Black
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Becurile și instalațiile de iluminat Hue utilizează o lumină albă plăcută. Reglabile de la lumină naturală strălucitoare până la lumină de veghe estompată, aceste lumini inteligente vă permit să vă inundați locuința cu nivelul potrivit de lumină caldă, atunci când aveți nevoie.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Rețete de lumină optimizate pentru activitățile zilnice
Utilizați rețetele de lumină Philips Hue presetate pentru a corespunde stării dumneavoastră de spirit sau activităților de pe parcursul zilei. Începeți ziua cu lumina albă strălucitoare a oferită de rețeta de lumină Înviorare sau relaxați-vă cu lumina subtilă și plăcută oferită de Relaxare. Citiți o carte în baie? Setați rețeta Citit pentru lumina potrivită.
Controlați instantaneu luminile
Control instantaneu asupra luminilor inteligente Philips Hue cu întrerupătorul cu variator Hue dimmer switch. Cu o atingere de buton, atmosfera din încăpere se poate întuneca sau lumina, luminile se pot aprinde sau stinge sau se pot crea scenarii luminoase.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice