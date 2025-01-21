*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
A60 - Bec inteligent E27 - 810
Bucură-te de beneficiile luminii naturale în locuința ta cu cel mai inteligent bec de până acum, reproiectat pentru a consuma cu 40% mai puțină energie și echipat cu tehnologia de potrivire precisă a culorilor Chromasync™, precum și cu lumină albă cu spectru complet. Obține culoarea sau tonul ideal de lumină albă, apoi personalizează și mai mult cu funcția de reglare ultra-joasă de la luminozitate maximă până la 0,2%.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 810 de lumeni
- Lumină cu spectru complet (1000-20000 K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 0,2%
- Chromasync™ – redare precisă a culorilor
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Rezistență
Rezistență
Număr de cicluri de comutare
50.000
Durată de viață nominală
25.000