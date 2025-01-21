*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bandă luminoasă Lightstrip pentru exterior 2 metri
Personalizați spațiul exterior cu ajutorul unei benzi luminoase pentru exterior de la Philips Hue. Oferind o lumină difuză perfectă, banda LED flexibilă pentru exterior este ideală pentru iluminat direct și indirect.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Bridge Philips Hue necesar
- Lumină albă și colorată
- 850 lumeni
Înfrumusețați-vă curtea cu iluminat pentru exterior
Oferiți grădinii șansa de a străluci precum casa. Peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă și rece vă permit să decorați exteriorul la fel ca interiorul, indiferent că iluminați aleea sau un punct din zona favorită a terasei.
Bandă luminoasă flexibilă care poate fi modelată și îndoită
Fiind complet flexibilă, banda luminoasă pentru exterior vă permite să o modelați, îndoiți și să o manipulați oricum doriți. Realizați o cale luminoasă la exterior sau lăsați-o să se așeze pe un perete sau coloană; cu clemele și șuruburile incluse, o puteți monta oriunde.
Bandă luminoasă rezistentă la apă
Banda luminoasă pentru exterior poate suporta orice condiții meteo, de la mici bălți de apă până la ploi torențiale care durează ore.
Iluminare în formă de bandă perfect uniformă, difuză
Banda luminoasă pentru exterior Philips Hue are un înveliș special care distribuie or dispersează lumina albă sau colorată emisă. Nu este nevoie să ascundeți banda luminoasă, indiferent dacă o utilizați pentru iluminare directă sau indirectă – nu se vede altceva decât lumină pură.
Sursa de alimentare și ștecherul sunt incluse
Acest pachet conține toate elemente de care aveți nevoie pentru a începe, inclusiv o bandă luminoasă și sursă de alimentare pentru exterior. Tot ce aveți de făcut este să despachetați, să instalați produsul în locul dorit și să aprindeți luminile.
Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent
Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge pentru a beneficia de controlul inteligent complet și de toate caracteristicile. Controlează-ți luminile cu ajutorul aplicației Philips Hue, setează temporizatoare, programe, adaugă sau elimină lumini și multe altele. *Hue Bridge se vinde separat
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
silicon