Creează o ambianță vibrantă în aer liber cu banda perfectă de lumină. Banda luminoasă de exterior OmniGlow oferă gradienți de lumină colorată perfect netezi pentru fiecare moment – fie că socializezi pe terasă, te relaxezi pe gazon sau întâmpini oaspeți la ușa de la intrare. Tehnologia avansată OmniGlow elimină spoturile LED vizibile, creând un amestec uniform de lumină pe toată lungimea sa. Nu este nevoie să ascunzi banda luminoasă – expune-o și bucură-te de ea ca iluminare directă. OmniGlow nu creează doar atmosferă: lumina sa albă ultra-strălucitoare, de 2100 de lumeni, o face ideală și pentru iluminatul practic la exterior. Comută fără efort între o ambianță plăcută și iluminatul specific. Întinde OmniGlow de-a lungul teraselor, pereților, balcoanelor și chiar pe fațadele, acoperișurile și aleile casei tale. Designul său rezistent la intemperii oferă performanțe fiabile întregul an. Taie banda luminoasă potrivit spațiului tău și resigileaz-o cu kitul de resigilare vândut separat. Bucură-te de control fără efort, personalizare și automatizări cu aplicația Hue și asistenții vocali.