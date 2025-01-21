Bandă luminoasă OmniGlow exterior 3 m
Creează o ambianță vibrantă în aer liber cu banda perfectă de lumină. Banda luminoasă de exterior OmniGlow oferă gradienți de lumină colorată perfect netezi pentru fiecare moment – fie că socializezi pe terasă, te relaxezi pe gazon sau întâmpini oaspeți la ușa de la intrare. Tehnologia avansată OmniGlow elimină spoturile LED vizibile, creând un amestec uniform de lumină pe toată lungimea sa. Nu este nevoie să ascunzi banda luminoasă – expune-o și bucură-te de ea ca iluminare directă. OmniGlow nu creează doar atmosferă: lumina sa albă ultra-strălucitoare, de 2100 de lumeni, o face ideală și pentru iluminatul practic la exterior. Comută fără efort între o ambianță plăcută și iluminatul specific. Întinde OmniGlow de-a lungul teraselor, pereților, balcoanelor și chiar pe fațadele, acoperișurile și aleile casei tale. Designul său rezistent la intemperii oferă performanțe fiabile întregul an. Taie banda luminoasă potrivit spațiului tău și resigileaz-o cu kitul de resigilare vândut separat. Bucură-te de control fără efort, personalizare și automatizări cu aplicația Hue și asistenții vocali.
Caracteristici principale ale produsului
- Gradiente ultra-netede OmniGlow
- Potrivire precisă a culorilor Chromasync
- Lumină albă naturală, ultra-strălucitoare
- Până la 2100 de lumeni
- Tăiere și etanșare (kit vândut separat)
Transformă spațiile exterioare cu ajutorul luminii
Indiferent dacă plouă sau este soare, inundă exteriorul casei tale cu lumină, în orice anotimp. Alege dintre milioane de culori vibrante care se potrivesc cu atmosfera sau nuanțe de alb natural pentru a crea ambianța perfectă. Inundă cu lumină aleile, terasele și plantele. Tehnologia Chomasync™ oferă precizie și îmbinare uniformă a culorilor pentru a crea gradiente perfecte de culoare în fiecare colț. Alege scenarii de lumină personalizabile și efecte dinamice pentru a transforma timpul petrecut în grădină în momente magice. Perfecte pentru balcon sau treptele de la intrare, aceste benzi luminoase rezistente la intemperii se alimentează ușor de la priză, cu unitatea de încărcare de joasă tensiune inclusă.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da