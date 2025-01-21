Trei dimensiuni, pentru o potrivire perfectă

Hue Play gradient lightstrip este disponibilă în trei dimensiuni. Banda luminoasă de 55 de inch este recomandată pentru televizoarele de 55 până la 60 de inch, banda luminoasă de 65 de inch pentru televizoarele de 65 până la 70 de inch, iar banda luminoasă de 75 de inch pentru televizoarele de 75 inch sau mai mari. Dacă televizorul dumneavoastră are o dimensiune situată între două dintre aceste recomandări, folosiți dimensiunea inferioară (de exemplu, pentru un televizor de 62 de inch s-ar utiliza banda luminoasă de 55 de țoli).