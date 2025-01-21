*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bandă luminoasă Play Gradient de 75 inch
Experimentați acasă momentele captivante oferite de cinematograf, grație benzii luminoase Philips Hue Play gradient. Obțineți lumină în mai multe culori, care reacționează la conținutul de pe ecran. Atașați-o la un televizor de 75” sau mai mare, montat pe perete sau așezat în picioare, folosind suporturile incluse.
Caracteristici principale ale produsului
- Pentru televizoare de 75” și mai mari
- Include sursa de alimentare și suporturile
- Amestecă lumina albă și colorată
- Necesită Hue Bridge și Hue Sync Box
Integrare perfectă a culorilor
Combină fără probleme și simultan lumini de culori diferite într-o singură bandă cu LED. Culorile se îmbină în mod natural, proiectând lumina pe perete pentru a crea un efect unic în spatele televizorului.
Efecte de lumină înconjurătoare
Bucură-te de magia luminii înconjurătoare! Datorită proiecției luminii la 45 de grade, banda luminoasa Hue Play Gradient reacționează la conținutul de pe întregul ecran în timp real, creând o experiență de joc și de vizionare captivantă. *Necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge (comercializate separat).
Divertisment pentru acasă inovator
Philips Hue este singura marcă de iluminat inteligent care poate sincroniza cu ușurință luminile inteligente color cu filmele și jocurile video, pentru un divertisment pentru acasă palpitant. Tehnologia inovatoare Hue Sync capturează conținutul pe care îl vizionezi sau pe care îl joci și îl transformă imediat într-un scenariu de lumini pentru a crea o experiență colorată în întreaga încăpere.
Instalare ușoară
Banda luminoasa Hue Play Gradient de la Philips Hue este concepută special pentru divertismentul TV. Banda cu LED dispune de trei dimensiuni, perfectă pentru televizoare de minimum 55", și include suporturi de fixare pentru o instalare rapidă și ușoară.
Trei dimensiuni, pentru o potrivire perfectă
Hue Play gradient lightstrip este disponibilă în trei dimensiuni. Banda luminoasă de 55 de inch este recomandată pentru televizoarele de 55 până la 60 de inch, banda luminoasă de 65 de inch pentru televizoarele de 65 până la 70 de inch, iar banda luminoasă de 75 de inch pentru televizoarele de 75 inch sau mai mari. Dacă televizorul dumneavoastră are o dimensiune situată între două dintre aceste recomandări, folosiți dimensiunea inferioară (de exemplu, pentru un televizor de 62 de inch s-ar utiliza banda luminoasă de 55 de țoli).
Necesită Hue Sync și Hue Bridge
Banda luminoasă înclinată Play de la Philips Hue necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box, aplicația mobilă Hue Sync și o consolă Hue Bridge. Consola Bridge îți permite, de asemenea, să adaugi până la 50 de lumini și accesorii în întreaga locuință, să creezi temporizatoare și rutine și să controlezi luminile de oriunde, din interiorul sau de la exteriorul locuinței, cu aplicația Hue. Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge se comercializează separat.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Culoare (culori)
Gradient
Material
silicon