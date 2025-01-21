*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bară luminoasă liniară Perifo
Colorați-vă spațiile mai mari! Fixați bara luminoasă liniară, de culoare neagră, într-o șină Perifo pentru a inunda camera cu lumină difuză. Doar pentru iluminatul pe șină Perifo.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Lumină albă și colorată
- 1700 lumeni
- 29 wați
Necesită o consolă Philips Hue
Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Metal
materiale sintetice