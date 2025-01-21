Extensibilă până la 10 metri

Extinde Lightstrip Plus de la Philips Hue până la 10 metri prin adăugarea extensiilor de 1 metru*, pentru a acoperi suprafețe mai mari și a face posibile numeroase alte aplicații. De la un iluminat indirect strălucitor la un iluminat ambiental delicat pe holuri sau scări, orice este posibil. Lightstrip Plus de la Philips Hue îți oferă consistență deplină a culorilor, de la prima până la ultima extensie. *Extinderea este posibilă numai cu versiunea compatibilă Bluetooth.