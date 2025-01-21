*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bec Glob Hue Festavia, pachet de 2 bucăți (de schimb)
Creează o strălucire caldă, colorată sau vibrantă de petrecere în jurul terasei, verandei sau oricărui spațiu exterior. Aceste becuri glob incasabile emit o gamă amplă de culori strălucitoare, în nuanțe saturate sau lumină albă, cu efecte spectaculoase de gradient și animații dinamice. Sistemul sigur de joasă tensiune le permite să fie conectate la o priză existentă folosind sursa de alimentare inclusă.
Caracteristici principale ale produsului
- 2 becuri care folosesc tehnologia lightguide
- Incasabil
- Becuri puternice de 50 de lumeni
- Alb și gradient color
Specificații
Design și finisaj
Material
materiale sintetice