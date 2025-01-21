Creează o strălucire caldă, colorată sau vibrantă de petrecere în jurul terasei, verandei sau oricărui spațiu exterior. Aceste becuri glob incasabile emit o gamă amplă de culori strălucitoare, în nuanțe saturate sau lumină albă, cu efecte spectaculoase de gradient și animații dinamice. Sistemul sigur de joasă tensiune le permite să fie conectate la o priză existentă folosind sursa de alimentare inclusă.