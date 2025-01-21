*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bornă luminoasă de exterior Calla
Datorită finisajului din oțel inoxidabil și LED-urilor integrate care strălucesc și emit lumină albă și colorată, această bornă luminoasă este perfectă pentru alei.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Tensiune joasă
- Oțel inoxidabil
- 104 x 252 mm
- PSU se vinde separat
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Inox de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară
Produsele sunt fabricate special pentru utilizare în exterior. Folosim materiale de cea mai înaltă calitate pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Înfrumusețați-vă curtea cu iluminat pentru exterior
Oferiți grădinii șansa de a străluci precum casa. Peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă și rece vă permit să decorați exteriorul la fel ca interiorul, indiferent că iluminați aleea sau un punct din zona favorită a terasei.
Specificații
Design și finisaj
Material
Oțel inoxidabil