*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Cablu prelungitor Play
Cablul prelungitor Hue Play poate fi folosit pentru a extinde spațiul dintre unitatea de alimentare electrică și luminile Hue Play sau pentru a extinde spațiul dintre fiecare punct de lumină. Lungimea totală maximă a sistemului pentru fiecare lampă este de 7 metri.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Cablu prelungitor de 5 m
- Compatibil numai cu Hue Play
- Negru
Afișați Hue Play așa cum doriți
Corpul de iluminat Philips Hue Play poate fi montat pe un perete sau pe un televizor, poate fi așezat pe orice suprafață sau poziționat pe verticală. O lumină inteligentă flexibilă, o piesă de accent perfectă pentru orice cameră de zi, spațiu de divertisment sau cameră media.
Decorați cu lumini ambientale inteligente
Transformați atmosfera casei cu o simplă atingere de buton. Utilizați peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă de la rece la caldă, pentru a crea momente speciale, setați atmosfera pentru o petrecere sau pur și simplu relaxați-vă pe timp de seară.
Montați în spatele televizorului
Montați bara luminoasă inteligentă Philips Hue Play în spatele ecranului folosind clemele incluse și banda cu două fețe pentru a crea instantaneu o lumină de fundal aspectuoasă, în culoarea dorită.
Creați ambianța dorită, de la lumină albă caldă, la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Îmbunătățiți divertismentul cu iluminare inteligentă
Lăsați-vă captivat de filme, jocuri sau muzică cu magia luminii. Datorită milioanelor de culori disponibile și opțiunilor de iluminat fără număr, puteți transforma orice încăpere într-o sală privată de cinema – mai aveți nevoie doar de floricele de porumb!
Conectați 3 bare luminoase Hue Play cu 1 conector
Hue Play nu va spori numărul cablurilor din spatele televizorului și nu va bloca prea multe prize – puteți conecta trei bare luminoase inteligente Hue Play la aceeași sursă de alimentare, lăsând spațiu mai mult decât suficient pentru toate celelalte dispozitive.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice