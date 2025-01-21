*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Extensie de 1 metru Lightstrip Plus V4
Utilizați această extensie de 1 metru pentru a acoperi o zonă mai mare cu lumină, extinzând banda luminoasă până la 10 m. Doar pentru lightstrip plus.
Caracteristici principale ale produsului
- Emite o singură culoare de lumină simultan
- Necesită soclu pentru Bandă LED Plus
- Controlați cu Bluetooth sau cu Bridge
- Extensie de 1m
- Până la 1030 de lumeni
Necesită o bandă Lightstrip Plus compatibilă Bluetooth
Acest produs poate fi utilizat pentru a extinde versiunea compatibilă Bluetooth a benzii Lightstrip Plus de la Philips Hue. Caută sigla Bluetooth pe ambalaj pentru a confirma că dispui de un pachet de socluri Lightstrip compatibil Bluetooth.
Extensibilă până la 10 metri
Extinde Lightstrip Plus de la Philips Hue până la 10 metri prin adăugarea extensiilor de 1 metru*, pentru a acoperi suprafețe mai mari și a face posibile numeroase alte aplicații. De la un iluminat indirect strălucitor la un iluminat ambiental delicat pe holuri sau scări, orice este posibil. Lightstrip Plus de la Philips Hue îți oferă consistență deplină a culorilor, de la prima până la ultima extensie. *Extinderea este posibilă numai cu versiunea compatibilă Bluetooth.
Lumină puternică atât funcțională, cât și decorativă
Cu o acoperire a luminii pe toată lungimea și un flux luminos puternic, de 1.600 lumeni, banda Philips Hue furnizează suficientă lumină pentru a fi utilizată atât ca sursă de lumină decorativă, cât și ca sursă de lumină funcțională.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
silicon