*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Gradient Lightstrip 2 metri
Dispunând de tehnologia Gradient, această bandă luminoasă îmbină simultan diferite culori de lumină. Este flexibilă și extensibilă până la 10 metri, permițându-vă să adăugați un amestec excelent de culoare în orice spațiu.
Caracteristici principale ale produsului
- Emite mai multe culori de lumină simultan
- Unitate de alimentare electrică inclusă
- Controlați cu Bluetooth sau cu Bridge
- 2 m, cu extindere până la 10 m
- Până la 1800 de lumeni
Integrare perfectă a culorilor
Combinați fără probleme și simultan lumini de culori diferite într-o singură bandă cu LED. Culorile se îmbină în mod natural, proiectând lumina pentru a crea un efect unic.
Scenarii dinamice de lumină
Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Folosiți scenarii dinamice pentru a crea starea de spirit perfectă în orice situație.
Modelați, tăiați sau extindeți
Complet flexibilă, banda Gradient Lightstrip vă permite să o modelați și să o îndoiți pentru a se potrivi în spațiul dvs. Atașați o extensie de bandă Gradient Lightstrip pentru suprafețe mai mari sau tăiați banda la dimensiune pentru a se potrivi în spații mai mici.
Extensibilă până la 33 de picioare
Extindeți banda Philips Hue Gradient Lightstrip până la 32 de picioare cu extensii de 40 inch. Acoperiți suprafețe mai mari cu o combinație de lumină colorată și consistentă, cum ar fi iluminatul indirect pentru întreaga încăpere sau sub pat.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
silicon