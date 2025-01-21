Creează o atmosferă caldă, colorată sau vibrantă de petrecere pe terasă, verandă sau în orice spațiu exterior, cu o explozie de culori – fie prin efecte luminoase dinamice, fie printr-un gradient spectaculos. Această extensie poate fi utilizată pentru a adăuga două șiruri de lumini la sursa ta de alimentare utilizând conectorul T inclus și, de asemenea, permite adăugarea șirului la orice configurație de joasă tensiune. Instalațiile cu becuri glob nu pot fi conectate între ele pentru a le prelungi.