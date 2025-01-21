Lumini inteligente care vă ajuta să vă treziți și să adormiți într-un mod mai natural

Asociați lampa dvs. Philips Hue Iris ediție limitată cu Hue Bridge pentru a activa rutinele de trezire și de mers la culcare, care vă ajută să vă treziți și să adormiți în mod mai natural. Capacitatea excelentă de reducere a intensității luminoase, combinată cu lumina de fundal difuză vă permit să vă treziți în ritmul propriului răsărit de soare, pe măsură ce intensitatea luminoasă crește treptat. În mod similar, seara, intensitatea luminii albe calde se reduce treptat, pentru a adormi mai ușor.