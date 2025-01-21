Kit de bază: 2 becuri inteligente E27 (1100) + buton inteligent
Creați atmosfera perfectă în orice încăpere cu setul de bază Philips Hue E27 cu ambianță albă și colorată. Conectați-vă la Bridge-ul Hue inclus pentru a profita de o listă infinită de opțiuni. Control prin aplicație, voce sau prin butonul Hue Smart inclus.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Controlează cu ajutorul Smart button
- Consolă Philips Hue Bridge inclusă
- Lumină albă și colorată
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
60 x 110