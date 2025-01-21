Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente

Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar