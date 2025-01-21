Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Kit de bază: 2 becuri Smart B22 (1100) + Smart button

Kit de bază: 2 becuri Smart B22 (1100) + Smart button

Creați atmosfera perfectă în orice încăpere cu setul de bază Philips Hue White and color ambiance B22. Conectați-vă la Hue Bridge inclus pentru a profita de o listă infinită de opțiuni. Control prin aplicație, voce sau prin Smart button inclus.

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Caracteristici principale ale produsului

  • Durată de viață de ± 10 ani
  • Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
  • Controlează cu ajutorul smart button
  • Consolă Philips Hue Bridge inclusă
  • Lumină albă și colorată
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Specificații

Dimensiunile becului

  • Dimensiuni (LxÎxA)

    60 x 109

Design și finisaj

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Caracteristicile fotometrice

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Service

Specificații tehnice

Bridge

Bec

Întrerupătorul

Ce este în cutie?

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