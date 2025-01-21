Asistență
Kit de bază: 3 spoturi luminoase inteligente GU10 + buton inteligent

Creați atmosfera perfectă în orice încăpere cu setul de bază Philips Hue cu ambianță albă și colorată. Kitul include 3 becuri inteligente color, o consolă Hue Bridge și un buton Hue Smart, care oferă control complet asupra luminilor, acces la aplicația Hue și opțiuni nelimitate.

Caracteristici principale ale produsului

  • Durată de viață de ± 10 ani
  • Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
  • Controlează cu ajutorul Smart button
  • Consolă Philips Hue Bridge inclusă
  • Lumină albă și colorată
Specificații

Dimensiunile becului

  • Dimensiuni (LxÎxA)

    50x57x50 mm

Design și finisaj

Rezistență

Protecția mediului

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Garanție

Caracteristicile fotometrice

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Informații ambalaj

Consum de energie

Service

Specificații tehnice

Bridge

Bec

Întrerupătorul

Ce este în cutie?

Ce este acceptat?

Altul