Kit de bază: 3 spoturi luminoase inteligente GU10 + buton inteligent
Creați atmosfera perfectă în orice încăpere cu setul de bază Philips Hue cu ambianță albă și colorată. Kitul include 3 becuri inteligente color, o consolă Hue Bridge și un buton Hue Smart, care oferă control complet asupra luminilor, acces la aplicația Hue și opțiuni nelimitate.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Controlează cu ajutorul Smart button
- Consolă Philips Hue Bridge inclusă
- Lumină albă și colorată
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x57x50 mm