*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază: 3 spoturi luminoase inteligente GU10
Creați atmosfera perfectă în orice încăpere cu Philips Hue White and color ambiance starter ki. Kitul include 3 becuri inteligente color, o consolă Hue Bridge, care oferă control complet asupra luminilor, acces la aplicația Hue și opțiuni nelimitate.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Consolă Philips Hue Bridge inclusă
- Lumină albă și colorată
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50x57x50 mm