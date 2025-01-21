*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Kit de bază pentru tavan drept Perifo (4 spoturi)
Acest kit de iluminat pe șine de tavan de culoare neagră include patru spoturi cu cilindru, două șine de 1 metru și o unitate de alimentare care se află între două șine.
Caracteristici principale ale produsului
- 221,5 cm
- Proiectate pentru plafon
- Include tot ce ai nevoie
- 4 spoturi, 490 lm la 2700 K fiecare
- Folosește 21,2 W din PSU
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină de la albă caldă până la rece
Alegeți dintre peste 50.000 de nuanțe de lumină albă de la caldă până la rece pentru a crea ambianța perfectă în locuința dvs., pentru fiecare activitate și moment al zilei. Utilizați lumină albă strălucitoare în fiecare dimineață pentru a începe ziua înviorat și vioi sau asociați rutina de relaxare seara cu o strălucire aurie slabă.
Proiectați-vă propriul sistem de iluminat
Sistemul de iluminat pe șină Perifo nu arată doar bine, ci arată oricum doriți. Începeți cu un kit și combinați spoturi, corpuri suspendate, bare luminoase și multe altele pentru a vă ilumina casa așa cum doriți.
Complet personalizabil
Sistemul de iluminat pe șină Perifo este complet personalizabil – chiar și după ce este instalat – datorită designului ușor de adaptat. Adăugați mai multe lumini, mutați-le pe șine sau chiar extindeți iluminarea pe șină oricând doriți.
Design flexibil
Înclinați spoturile. Coborâți sau ridicați corpurile luminoase suspendate. Rotiți tubul de lumină în gradient. Luminile Perifo pot fi reglate fin pentru a străluci acolo unde doriți.
Conceput pentru tavane sau pereți
Sistemul de iluminat pe șină Perifo oferă atât un kit de tavan, cât și un kit de perete, astfel încât să puteți alege exact cum doriți să vă iluminați casa.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice
Metal