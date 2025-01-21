Lampă cu piedestal Impress (joasă tensiune)

Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe

Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.