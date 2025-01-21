*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de accent portabilă Go
Aflați-vă mereu în compania iluminatului inteligent cu lampă de accent Go. De la o pată de culoare la elementul central pentru stabilirea atmosferei, lampă de accent Go vă permite să creați ambianța perfectă. Utilizați-o ca o lampă individuală sau adăugați-o la sistemul de iluminat inteligent prin intermediul consolei Hue Bridge.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- LED și baterie integrate
- Control Bluetooth prin aplicație
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
O lumină inteligentă cu adevărat portabilă
Veioză portabilă Hue Go poate merge efectiv oriunde doriți, datorită bateriei sale încorporate, reîncărcabile. Luați această lampă cu dvs. atunci când călătoriți, utilizați-o ca elementul central al unei cine romantice sau duceți-o afară pentru a îmbunătăți atmosfera petrecerilor estivale. Bucurați-vă de la 2,5 ore de iluminat inteligent strălucitor până la 18 ore atunci când utilizați efectul de lumină Lumânare caldă.
Comandă pe produs
Schimbați-vă setările luminii direct cu butonul de pe lumină. Parcurgeți scenele de lumină speciale, cum ar fi Cafeaua de duminică și Pădurea fermecată, apăsând butonul. Apăsați de două ori și mențineți apăsat a doua oară pentru a naviga prin culori.
Efecte de lumină naturale, dinamice
Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Utilizați efecte de lumină dinamice, precum Lumânare caldă, Cafeaua de duminică, Meditație, Pădurea fermecată și Aventură de noapte, pentru a crea atmosfera perfectă în orice situație.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar
Piese de schimb disponibile pentru acest produs
Căutați piese de schimb pentru acest produs? Găsiți adaptoare de alimentare, suporturi și multe alte piese de schimb, pentru a da o nouă viață luminilor dvs.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice