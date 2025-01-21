Lampă de masă Flourish
Abajurul elegant din sticlă realizat manual de la Flourish oferă o lumină albă și colorată difuză, reglabilă, potrivită pentru orice ocazie sau activitate. Obțineți lumină caldă pentru relaxare, lumină rece pentru concentrare și lumină colorată pentru a crea ambianța perfectă. Compatibilitatea cu Matter permite o integrare mai simplă și perfectă cu dispozitive de la alte mărci. Controlați lampa de masă Flourish fără efort cu aplicația Hue și asistenții inteligenți folosind Hue Bridge sau Bridge Pro. Conectivitatea la rețeaua Zigbee înseamnă că nu există acces neautorizat la ecosistemul dvs. de iluminat inteligent.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină albă și colorată reglabilă
- Include un bec A60 de 1100 lumeni
- Control vocal și prin aplicație
- Compatibilitate cu Zigbee și Matter
- Abajur din sticlă lucrat manual
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Philips Hue cu Bluetooth este cea mai ușoară cale de a face primul pas spre iluminatul inteligent. Creați imediat atmosfera cu ajutorul becurilor cu LED compatibile Bluetooth, care vă permit să controlați până la 10 lumini într-o încăpere.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Sticlă