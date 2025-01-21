Abajurul elegant din sticlă realizat manual de la Flourish oferă o lumină albă și colorată difuză, reglabilă, potrivită pentru orice ocazie sau activitate. Obțineți lumină caldă pentru relaxare, lumină rece pentru concentrare și lumină colorată pentru a crea ambianța perfectă. Compatibilitatea cu Matter permite o integrare mai simplă și perfectă cu dispozitive de la alte mărci. Controlați lampa de masă Flourish fără efort cu aplicația Hue și asistenții inteligenți folosind Hue Bridge sau Bridge Pro. Conectivitatea la rețeaua Zigbee înseamnă că nu există acces neautorizat la ecosistemul dvs. de iluminat inteligent.