*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de masă Gradient Signe
Treziți-vă în soarele dimineții, programat să răsară după cum doriți. Cu o bază în tonuri de lemn, design zvelt și un amestec excelent de lumini colorate, această lampă de masă este atât o piesă de excepție, cât și un accent subtil pentru dormitorul dvs.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Îmbină armonios lumina albă și colorată
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Controlați luminile prin intermediul aplicației sau vocii
Treziți-vă în culorile soarelui dimineții
Lăsați lumina în gradient Philips Hue să vă trezească în culorile răsăritului – chiar dacă soarele nu este încă pe cer – cu automatizarea trezirii setată la Răsărit. Urmăriți cum lumina dvs. se aprinde în nuanțele blânde ale dimineții, amestecându-le și mișcându-le de-a lungul instalației dvs. de iluminat cu gradient. Pe măsură ce lumina crește în intensitate și își schimbă culoarea, aceasta imită răsăritul pentru a vă ajuta să vă treziți mai natural.
Integrare perfectă a culorilor
Combinați fără probleme și simultan lumini de culori diferite într-o singură lampă. Culorile se îmbină în mod natural, proiectând lumina pentru a crea un efect unic.
Scenarii dinamice de lumină
Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Folosiți scenarii dinamice pentru a crea starea de spirit perfectă în orice situație.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Aluminiu
Lemn