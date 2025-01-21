Treziți-vă în culorile soarelui dimineții

Lăsați lumina în gradient Philips Hue să vă trezească în culorile răsăritului – chiar dacă soarele nu este încă pe cer – cu automatizarea trezirii setată la Răsărit. Urmăriți cum lumina dvs. se aprinde în nuanțele blânde ale dimineții, amestecându-le și mișcându-le de-a lungul instalației dvs. de iluminat cu gradient. Pe măsură ce lumina crește în intensitate și își schimbă culoarea, aceasta imită răsăritul pentru a vă ajuta să vă treziți mai natural.