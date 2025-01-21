*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de masă Hue Go
Aduceți lumină inteligentă oriunde doriți cu această lampă inteligentă portabilă, în negru. Clasificată pentru utilizare în aer liber și cu mâner din silicon gri închis, este ușor de transportat acolo unde aveți nevoie cel mai mult de lumină, cum ar fi la interior pentru a citi sau la exterior pentru cină.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Sistem baterie inteligent
- Lumină albă și colorată
- 370 lumeni
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
O lumină inteligentă cu adevărat portabilă
Lampa de masă portabilă Go se potrivește cu adevărat oriunde doriți, datorită bateriei reîncărcabile. Luați această lampă cu dvs. oriunde aveți nevoie de lumină colorată, cum ar fi în interior pentru a citi sau în exterior pentru a vă lumina următorul grătar în aer liber. Obțineți până la 48 de ore de lumină cu o singură încărcare - apoi duceți-o înapoi în interior pentru a se încărca pe baza de încărcare inclusă.
Comandă pe produs
Schimbați-vă setările luminii direct cu butonul de pe lumină. Parcurgeți scenele de lumină speciale, cum ar fi Cafeaua de duminică și Pădurea fermecată, apăsând butonul. Apăsați de două ori și mențineți apăsat a doua oară pentru a naviga prin culori.
Efecte de lumină naturale, dinamice
Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Utilizați efecte de lumină dinamice, precum Lumânare caldă, Cafeaua de duminică, Meditație, Pădurea fermecată și Aventură de noapte, pentru a crea atmosfera perfectă în orice situație.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Metal