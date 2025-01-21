Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Lampă de masă Hue Play

Lampă de masă Hue Play

Lampa de masă Play este primul pas ideal către universul de divertisment Hue. Sincronizeaz-o cu filmele, jocurile și muzica de pe ecranul TV pentru a crea efecte de perdea luminoasă cu gradient colorat, care se potrivesc cu acțiunea de pe ecran. Adaugă mai multe lumini Hue în zona ta de divertisment pentru o experiență de lumină înconjurătoare cu adevărat captivantă, cu o potrivire precisă a culorilor datorită Chromasync. Profilul compact și subțire al lămpii de masă Play, de 60 cm, încape perfect în părțile laterale ale ecranului TV sau pe birouri, pentru o iluminare neîntreruptă.

Caracteristici principale ale produsului

  • Efect de lumină î gradient RGBWWIC
  • Potrivire precisă a culorilor Chromasync
  • Conceput pentru o plasare ușoară
  • Conectare prin HDMI sync box sau aplicație TV
  • Control și personalizare cu Hue Bridge
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Specificații

Caracteristicile unui bec

  • Intensitate luminoasă reglabilă

    Da

Design și finisaj

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Camera

Întrerupătorul

Ce este acceptat?

Altul