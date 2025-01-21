Lampa de masă Play este primul pas ideal către universul de divertisment Hue. Sincronizeaz-o cu filmele, jocurile și muzica de pe ecranul TV pentru a crea efecte de perdea luminoasă cu gradient colorat, care se potrivesc cu acțiunea de pe ecran. Adaugă mai multe lumini Hue în zona ta de divertisment pentru o experiență de lumină înconjurătoare cu adevărat captivantă, cu o potrivire precisă a culorilor datorită Chromasync. Profilul compact și subțire al lămpii de masă Play, de 60 cm, încape perfect în părțile laterale ale ecranului TV sau pe birouri, pentru o iluminare neîntreruptă.