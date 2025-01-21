*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de masă Iris
Creați atmosferă în orice cameră din casa dvs. cu eleganta lampă Philips Hue Iris de culoare albă. Cu o lumină care inundă pereții și oferă în același timp un iluminat de fundal subtil, lampa Iris creează un efect unic și sofisticat. Adăugați o consolă Bridge pentru a debloca întreaga suită de caracteristici de iluminare inteligentă.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- LED integrat
- Control instantaneu prin Bluetooth
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
Frumusețe și inteligență
Designul emblematic al lămpii Philips Hue Iris a fost reinventat. Disponibilă în culorile alb sau negru, lampa Iris este prevăzută cu un cablu acoperit cu material textil, materiale combinate, tub interior din aluminiu și un efect de lumină unic - culoare care inundă pereții și iluminat de fundal subtil. Toate aceste elemente se îmbină armonios într-o lampă inteligentă sofisticată.
O lampă elegantă „plug and play”
Lampa Philips Hue Iris are un stil unic care se integrează în decor interior. Amplasați această lampă de accent oriunde în casă: în sufragerie, pentru a inunda pereții cu lumină colorată sau pe noptieră, pentru a avea o lumină de veghe odihnitoare.
Lumini inteligente care vă ajuta să vă treziți și să adormiți într-un mod mai natural
Asociați lampa dvs. Philips Hue Iris ediție limitată cu Hue Bridge pentru a activa rutinele de trezire și de mers la culcare, care vă ajută să vă treziți și să adormiți în mod mai natural. Capacitatea excelentă de reducere a intensității luminoase, combinată cu lumina de fundal difuză vă permit să vă treziți în ritmul propriului răsărit de soare, pe măsură ce intensitatea luminoasă crește treptat. În mod similar, seara, intensitatea luminii albe calde se reduce treptat, pentru a adormi mai ușor.
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*
Philips Hue funcționează cu Alice, Siri și Google Assistant. Comenzile vocale simple vă permit să creșteți sau să reduceți intensitatea luminoasă și să schimbați culoarea luminilor, indiferent dacă doriți să controlați o singură lampă sau toate luminile din casa dvs. Controlul vocal necesită consola Philips Hue Bridge și un dispozitiv partener compatibil.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Piese de schimb disponibile pentru acest produs
Căutați piese de schimb pentru acest produs? Găsiți adaptoare de alimentare, suporturi și multe alte piese de schimb, pentru a da o nouă viață luminilor dvs.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice
Metal