*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de perete de exterior Appear
Lampa de perete Appear oferă 16 milioane de culori de lumină subtilă, dar în același timp puternică, prin direcționarea fasciculelor sale luminoase atât în sus, cât și în jos, creând un triunghi de lumină direcționat și precis pe peretele terasei din fața sau din spatele locuinței dvs.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Bridge Philips Hue necesar
- Consum de energie scăzut | A+
- Lumină albă și colorată
Forme unice de lumină arhitecturală
Creați un punct focal arhitectural cu instalații de iluminat pentru exterior care oferă efecte de lumină triunghiulară și clară pe orice perete sau suprafață.
Inox de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară
Produsele sunt fabricate special pentru utilizare în exterior. Folosim materiale de cea mai înaltă calitate pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Veniți acasă într-o locuință plină de lumină
Setați aplicația Philips Hue să recunoască atunci când vă apropiați de casă. Înainte să coborâți din mașină sau să intrați pe alee, luminile inteligente selectate se aprind automat.
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Decorați de sărbători cu lumină
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Specificații
Design și finisaj
Material
Oțel inoxidabil