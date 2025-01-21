*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de perete Dymera pentru interior și exterior
Concepute pentru a fi utilizate în interior sau la exterior, luminile care pot fi controlate individual ale lămpii de perete Dymera emit oricare dintre milioanele de culori disponibile ascendent și descendent pe orice perete. Funcțional și elegant, designul subtil al lămpii se integrează în decorul înconjurător, aducând o notă de sofisticare în orice spațiu din locuința dvs., în interior sau la exterior!
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Lumină albă și colorată
- 1020 lumeni
Alegeți Hue Bridge pentru iluminat inteligent de exterior
Pentru a utiliza Philips Hue în aer liber, veți avea nevoie de un produs Hue Bridge care deblochează suita completă de funcții de iluminat inteligent. Controlați luminile de oriunde sau folosind comenzi vocale, automatizați-vă luminile, primiți actualizări automate și extindeți-vă colecția de corpuri de iluminat inteligente pentru exterior!
Decorați de sărbători cu lumină
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Forme unice de lumină arhitecturală
Creați un punct focal arhitectural cu instalații de iluminat pentru exterior care oferă efecte de lumină triunghiulară și clară pe orice perete sau suprafață.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Metal