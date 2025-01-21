*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă de perete pentru exterior Impress (joasă tensiune)
Conectată la orice priză de exterior, această lampă de perete simplifică instalarea corpurilor de iluminat colorate oriunde în spațiul exterior. Are fațetă din sticlă și carcasă din aluminiu negru elegant și un LED integrat cu funcționare de lungă durată.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Tensiune joasă
- Finisaj negru mat
- 240 x 120 mm
- PSU se vinde separat
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Aluminiu de înaltă calitate și sticlă călită
Produsele sunt fabricate special pentru utilizare la exterior. Folosim aluminiu de înaltă calitate și sticlă călită pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Sticlă