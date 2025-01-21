Combinați iluminatul funcțional și cel ambiental într-o singură instalație

Philips Hue Centris armonizează funcționalitatea cu estetica într-o lampă de plafon care combină o instalație centrală cu spoturi de iluminat care pot fi orientate individual pentru a evidenția diferitele zone ale încăperii. Setați Centris la una dintre milioanele de culori sau la orice nuanță de lumină albă caldă până la rece sau setați fiecare lumină a lămpii la propria nuanță individuală pentru un aspect mai dinamic.