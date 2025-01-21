Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Lampă de podea Hue Play compactă

Lampă de podea Hue Play compactă

Lampa de podea Play este primul pas ideal către universul de divertisment Hue. Sincronizeaz-o cu filmele, jocurile și muzica de pe ecranul TV pentru a crea efecte de perdea luminoasă cu gradient colorat, care se potrivesc cu acțiunea de pe ecran. Adaugă mai multe lumini Hue în zona ta de divertisment pentru o experiență de lumină înconjurătoare cu adevărat captivantă, cu o potrivire precisă a culorilor datorită Chromasync. Profilul subțire al lămpii de podea Play, de 122 cm, încape fără efort în părțile laterale ale televizorului, în colțuri sau în spatele canapelei, pentru o iluminare neîntreruptă.

Caracteristici principale ale produsului

  • Efect de lumină î gradient RGBWWIC
  • Potrivire precisă a culorilor Chromasync
  • Conceput pentru o plasare ușoară
  • Conectare prin HDMI sync box sau aplicație TV
  • Control și personalizare cu Hue Bridge
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Specificații

Caracteristicile unui bec

  • Intensitate luminoasă reglabilă

    Da

Design și finisaj

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Consum de energie

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Camera

Întrerupătorul

Ce este acceptat?

Altul