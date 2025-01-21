Lampa de podea Play este primul pas ideal către universul de divertisment Hue. Sincronizeaz-o cu filmele, jocurile și muzica de pe ecranul TV pentru a crea efecte de perdea luminoasă cu gradient colorat, care se potrivesc cu acțiunea de pe ecran. Adaugă mai multe lumini Hue în zona ta de divertisment pentru o experiență de lumină înconjurătoare cu adevărat captivantă, cu o potrivire precisă a culorilor datorită Chromasync. Profilul subțire al lămpii de podea Play, de 135 cm, încape fără efort în părțile laterale ale televizorului, în colțuri sau în spatele canapelei, pentru o iluminare neîntreruptă.