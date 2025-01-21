Lampă încastrată subțire, 90 mm, pachet de 3
Datorită profilului său subțire, lampa încastrată subțire Philips Hue vă permite să adăugați iluminatul încastrat în orice încăpere din locuința dvs., cum ar fi cele cu tavan fals. Fasciculul luminos cu unghi larg și fluxul luminos mare vă permit să luminați chiar și spațiile mai mari.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină albă și colorată reglabilă
- Potrivire precisă a culorilor Chromasync™
- 1000 lumeni
- Rezistență la apă și la umiditate (IP44)
- Hue Bridge și conectivitate Bluetooth
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da